La première mission spatiale d'Orion reportée

L'agence spatiale américaine a décidé de repousser d'au moins plusieurs mois le premier lancement de la capsule Orion par la fusée SLS (Space Launch System), a annoncé Bill Gerstenmaier, responsable adjoint de la Nasa pour les vols habités, dans un rapport destiné aux autorités américaines et cité par le média Space News

Le premier lancement d'Orion grâce à la fusée Space Launch System (SLS) était initialement prévu fin 2018. Désormais, il est programmé au plus tôt début 2019, précise le document.

Parmi les motifs de cette décision, la Nasa cite notamment le retard de la livraison du module de service d'Orion, fourni par l'Agence spatiale européenne (ESA). Ce dernier aurait dû être expédié aux États-Unis encore en janvier.

La décision définitive concernant la date du lancement doit être annoncée en septembre, indique le rapport. Le coût total du programme SLS/Orion et de l'aménagement du pas de tir devrait atteindre environ 23 milliards de dollars en fin d'année fiscale 2018. Et l'exploration habitée de Mars devrait dépasser 33 milliards de dollars d'ici 2033.



L'agence spatiale devra également apporter des précisions sur le caractère de la mission et décider si elle sera habitée ou non.

Pour atteindre son objectif martien d'ici le milieu des années 2030, la Nasa devra mettre au point des équipements cruciaux comme un habitat conçu pour l'espace lointain, un atterrisseur sur la surface de Mars et des capsules capables de décoller de cette planète.

La fusée géante SLS et la capsule Orion sont destinées à réaliser la première mission habitée vers Mars. Les travaux de conception du SLS se déroulent dans le cadre d'un contrat signé par la NASA avec Boeing. Les USA comptent lancer par ce moyen la capsule Orion que la NASA a l'intention d'utiliser dans les années 2030 pour envoyer ses astronautes sur Mars.

