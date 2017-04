L’ADN des hommes préhistoriques retrouvé dans la boue des grottes

Les restes d'hommes préhistoriques ne sont pas les seuls objets qui peuvent aider les scientifiques à percer les secrets de l'évolution. Une nouvelle étude menée par un groupe international de chercheurs et dirigée par des spécialistes de l'Institut Max-Planck d'anthropologie de l'évolution a démontré qu'il était désormais possible d'obtenir de l'information génétique concernant nos ancêtres à partir d'une petite quantité de boue. L'essentiel est de savoir où et comment la prélever.

Afin d'en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont analysé plusieurs échantillons de boue prélevés dans des grottes à l'aide d'une nouvelle méthode, relate le nagazine Science. Trouver des traces de l'ADN dans le sol est rare en soi, mais la tâche était compliquée par le fait que les experts ont dû faire un distinguo entre les traces génétiques des hominidés et celles des chercheurs eux-mêmes.

© Sputnik. Anton Denisov Découverte de la grotte inondée la plus profonde du monde

Afin d'améliorer leurs chances de la réussite, les experts se sont focalisés sur les lieux où des restes d'hommes préhistoriques avaient été déjà retrouvés. Ainsi, les scientifiques ont analysé des échantillons prélevés dans sept grottes situées en Belgique, en Croatie, en France, en Espagne et en Russie, y compris la grotte de Denisova, dans les montagnes de l'Altaï, lieu où les chercheurs avaient découvert la preuve de l'existence d'un nouvel ancêtre du genre humain, l'hominidé de Denisova.

Les scientifiques sont ainsi parvenus à reconstituer des fragments de l'ADN à partir de quatre des sept échantillons. Les séquences dégagées contiennent des gènes propres aux hommes de Neandertal et à l'hominidé de Denisova, ont-ils conclu. Pas de doute donc: les traces étaient bien authentiques!

