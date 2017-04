Des astronomes découvrent des ondes de la «toile d’araignée» de l’Univers

Des ondes particulières ont été découvertes par les astronomes, apprend-on d'un article publié dans la revue Science. Ces ondes passent par les fils de la « toile d'araignée » de l'Univers, un réseau géant formé de fils de matière visible et de matière noire, réunissant des conglomérats de galaxies et les nuages de gaz intergalactique.

« La découverte de ces ondes est extrêmement intéressante pour nous, parce que ces oscillations renferment les informations sur en quelle mesure l'Univers a été chauffé pendant les premiers milliards d'années après le Big Bang », indique Joseph Hennawi, chercheur à l'Université de Californie à Santa Barbara.

Les scientifiques estiment que la structure de l'Univers ressemble à celle d'une toile d'araignée géante à trois dimensions, ses fils étant des conglomérats de matière noire.

Des boules de matière visible, de galaxies et d'amas, se trouvent aux croisements.

Selon les explications de Joseph Hennawi, aujourd'hui, la plupart des scientifiques estiment que la « toile d'araignée » spatiale ne reste pas immobile : elle oscille sous l'influence des premières galaxies et étoiles dans l'histoire de l'Univers.

