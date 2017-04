Des chercheurs avancent une hypothèse inédite sur le système planétaire TRAPPIST-1

En février dernier, l'Administration nationale américaine de l'aéronautique et de l'espace (NASA) a annoncé la découverte d'un système de sept planètes, appelé TRAPPIST-1, dont trois ont été qualifiées d'habitables : une nouvelle qui a fortement animé les milieux scientifiques.

Une nouvelle étude publiée dans la revue Astrophysical Journal Letters présente une hypothèse, avancée par une équipe de chercheurs américains de l'Université de Chicago, selon laquelle les formes de vie dans ce système auraient pu être transférées d'une planète à l'autre.

Selon le chercheur Sebastiaan Krijt, et ses collègues, le transfert des formes de vie, telles que des bactéries ou des organismes unicellulaires, d'une planète à l'autre dans le système TRAPPIST-1 auraient pu être provoqué par une collision d'un astéroïde ou d'une comète avec la surface d'une de ces planètes.

Ainsi, les débris éjectés par une collision de ce genre auraient été projetés à une vitesse suffisante pour quitter les limites efficaces du champ gravitationnel planétaire, mais n'étant pas forte à un point de détruire les formes de vie.

