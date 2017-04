Un trou noir de masse intermédiaire découvert dans la constellation du Sagittaire

Des preuves qu'un trou noir de masse intermédiaire se cache vers la constellation du Sagittaire de notre galaxie ont été découvertes par une équipe internationale d'astronomes dirigée par des chercheurs de l'Université de Manchester. L'article publié dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society en dévoile les particularités.

© AP Photo/ Hubble Heritage Des chercheurs avancent une hypothèse inédite sur le système planétaire TRAPPIST-1

Le trou noir se trouve dans l'amas globulaire d'étoiles NGC 6624, à une distance de 26 000 années-lumière de la Terre.

L'équipe des scientifiques, dirigée par Benetge Perera, a découvert des signes montrant que le pulsar B1820-30A — une étoile magnétisée circulant à grande vitesse, émettant un flux d'irradiation électromagnétique et située à l'intérieur de l'amas NGC 6624 — pourrait orbiter autour d'un trou noir de masse intermédiaire, situé au centre de l'amas.

La masse de ce trou noir est estimée à environ 7 500 masses du Soleil. Le pulsar B1820-30A est le pulsar le plus proche de la Terre de tous les pulsars observés. Il est également le premier à orbiter un trou noir, parmi tous les objets de ce type connu par la science.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».