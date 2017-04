La Chine veut être la première à construire une base sur la Lune

D'après le secrétaire général de l'Administration spatiale nationale chinoise Tian Yulong, la Chine envisage de créer sur la Lune une base spatiale baptisée « Village lunaire » et mène déjà des négociations à ce projet avec l'Agence spatiale européenne (ESA), relate la BBC.

Le directeur général de l'ESA Johann-Dietrich Wörner a déclaré que le « Village lunaire » pourrait servir de base pour les futurs vols vers Mars, stimuler le développement du tourisme lunaire et même constituer le premier pas vers l'extraction de minerais sur la Lune.

Pour le moment, la Chine envisage d'envoyer un vaisseau spatial vers la face cachée de la Lune.

De son côté, la Russie a elle aussi des projets des vols habités vers le satellite de la Terre, et compte organiser un vol de touristes spatiaux autour de la Lune. Outre la Russie, un vol similaire est envisagé par le fondateur de la société SpaceX Elon Musk.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».