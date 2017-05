Etre à jeun, c’est bon pour le cerveau!

D'après une équipe des scientifiques de l'université de Swansea au Royaume-Uni, la ghréline, une hormone peptidique digestive, pourrait stimuler la neurogenèse — la croissance des cellules cérébrales.

C'est pourquoi certaines personnes se sentent plus efficaces l'estomac vide, explique la revue New Scientist.

© Photo. pixabay La taille du cerveau des primates directement liée à la consommation de fruits

Quand la ghréline a été découverte pour la première fois, elle a été baptisée « hormone de faim ». Elle est générée dans l'estomac vide et à chaque fois qu'on passe plusieurs heures sans manger, le taux de ghréline dans notre sang augmente.

Dans le même temps, d'après de nouvelles informations, cette hormone améliore les capacités cognitives. Les animaux ayant un régime alimentaire réduit ont des capacités intellectuelles plus avancées, ce qui est pourrait être causé par la ghréline.

Des tests sur des souris de laboratoire ont démontré que des injections de cette hormone amélioraient la mémoire des animaux et leurs capacités d'apprentissage, tout en stimulant le développement des neurones dans leurs cerveaux.

© Fotolia/ Andrea Danti GPS et cerveau ne font pas bon ménage, estiment des scientifiques UK

Dr. Jeffrey Davies, qui a dirigé la recherche, a remarqué que la ghréline a probablement un impact sur la mémoire. Plus tard, l'équipe de Dr. Davies envisage de tirer parti de ce travail et d'utiliser ses résultats pour trouver des moyens de traiter des maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson, qui est causée par la perte de neurones.

On sait déjà qu'une réduction de la quantité de calories de 25 % par rapport à la norme quotidienne a une influence positive sur la santé humaine, en particulier sur le taux de sucre dans le sang. Par ailleurs, des gens préférant manger modérément remarquent souvent que leurs capacités intellectuelles s'améliorent. Pourtant, certaines recherches ont prouvé le contraire.

