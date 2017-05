Des étudiants néerlandais créent la première voiture «biodégradable» du monde

Un groupe d'étudiants néerlandais de l'Université d'Eindhoven a créé la première voiture constituée en grande partie de matériaux biodégradables, informe la Fondation de radio-télévision néerlandaise.

Les jeunes concepteurs ont appelé leur voiture Lina, laquelle est propulsée par un moteur électrique et est capable de transporter quatre personnes.

« Le lin a une structure extrêmement résiliente. Si vous le superposez à différents angles, vous pouvez faire des panneaux qui sont aussi durables que la fibre de carbone et l'aluminium, qui sont largement utilisés dans la production de voitures aujourd'hui », a raconté Loes van der Beuken, un des concepteurs.

Les étudiants mettent maintenant des touches finales pour que la voiture soit prête d'ici le 8 mai. Ce jour-là, l'organisme chargé de délivrer les licences pour les véhicules inspectera la voiture. Les concepteurs espèrent obtenir le feu vert pour entamer des essais routiers.

