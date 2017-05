Ce nouveau supercalculateur chinois est le plus puissant en son genre

Un nouveau calculateur quantique, premier en son genre et beaucoup plus puissant que tous ses précurseurs, a été conçu par des ingénieurs chinois.

© Fotolia/ Sergey Nivens Comment les services secrets profiteront de l’ordinateur quantique

D'après l'agence Xinhua , il s'avère que le prototype du calculateur quantique est de 10 à 100 fois plus rapide que le premier ordinateur entièrement électronique ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer). Par ailleurs, la machine créée est la première en son genre à surpasser les ordinateurs classiques et à fonctionner à base de photons unitaires.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».