Le recrutement des cosmonautes en Russie bat son plein: 30 candidats déjà enregistrés

Plus de 30 candidatures ont été déposées dans le cadre d'un nouveau recrutement, a annoncé le Centre d'entraînement des cosmonautes Youri-Gagarine.

« À l'heure actuelle, nous avons traité plus de 30 demandes avec l'ensemble complet des documents nécessaires et les certificats des candidats qui répondent aux exigences requises », a déclaré le porte-parole du Centre.

Il a également indiqué que le Centre avait reçu 200 demandes qui ne satisfont pas aux exigences ou ne contiennent pas tous les documents nécessaires.

Pourtant, certains certificats exigeant plusieurs mois de préparation, le flux principal des demandes est attendu pour la fin de la campagne de recrutement.

« Nous nous attendons, en nous basant sur l'expérience de l'année 2012, à recevoir la majorité des documents au cours de six dernières semaines », a-t-il indiqué.

Un nouveau recrutement a été lancé le 14 mars 2017. Les candidats potentiels ont quatre mois pour envoyer leurs dossiers, après quoi la commission sélectionnera six à huit personnes dont les noms seront annoncés en décembre 2017. Il est à noter que lors du recrutement de 2012, le concours avait été très relevé, avec 38 personnes pour une place.

