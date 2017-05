Les anneaux de Saturne dans toute leur splendeur, cette vidéo vaut vraiment le détour

La sonde américaine Cassini, en orbite autour de Saturne depuis 2004, a repris contact avec la Nasa après son passage sous les anneaux de la planète géante gazeuse, traversant une zone jusque-là inexplorée, a indiqué l'agence spatiale.

La sonde a effectué la première de 22 orbites au plus près de Saturne, dont la dernière la fera plonger, le 15 septembre, dans l'atmosphère de la planète, où elle se désintégrera.

Cette descente inédite a commencé mercredi dernier à 09h00 GMT. Peu après, Cassini a cessé toute transmission pendant près de 24 heures.

© AP Photo/ NASA La première photo en couleur du vortex géant de Saturne

Durant cette période, le vaisseau s'est approché au plus près de la couche nuageuse de Saturne et a effectué, avec ses 12 instruments des observations, des relevés et capturé des images. Son analyseur de poussière cosmique devait faire des prélèvements directs de particules en traversant les anneaux.

« La dernière partie de la vie de Cassini sera vraiment comme un feu d'artifice car, en s'aventurant entre la surface de Saturne et ses anneaux, le vaisseau fera des mesures scientifiques qui auraient autrement été impossibles », a relevé cette semaine Luciano Iess, membre de l'équipe de recherche de Cassini à l'université italienne La Sapienza.

Cassini avait exécuté avec succès, le 22 avril, son 127e et dernier survol rapproché de Titan, la plus grosse lune saturnienne, passant à seulement 979 kilomètres de la surface et subissant une forte accélération qui a amorcé la manœuvre finale.

