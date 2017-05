Un saut dans le futur de 5 millions d’années (vidéo)

L'Agence spatiale européenne (ESA) a publié une nouvelle vidéo — tournée grâce au satellite Gaia — montrant à quoi ressemblerait notre Galaxie dans cinq millions d'années.

L'Agence spatiale européenne (ESA) a lancé Gaia en décembre 2013, avec pour mission de déterminer, pendant cinq ans, la position, le spectre et la brillance d'un milliard d'étoiles. Le satellite tourne désormais en orbite autour du soleil, à 1,5 million de kilomètres environ de la Terre.

© AP Photo/ Hubble Heritage Hubble prend l’image de l’étoile qui a éclipsé une galaxie entière

Équipé de deux télescopes avec des miroirs de tailles et de formes diverses, ce satellite de deux tonnes peut voir cent fois plus loin et déterminer la position des étoiles et leur déplacement 200 fois plus précisément qu'Hipparcos, première mission spatiale chargée de calculer les coordonnées des étoiles, que l'ESA menée de 1989 à 1993.

Les observations de Gaia devraient aussi permettre de percer l'une des plus grandes énigmes de l'univers, la nature de la matière noire. Invisible, elle formerait 25 % de l'Univers.

Bien que sa cible première soit la Voie lactée, le télescope voit bien plus loin, collectant même des données à des milliards d'années-lumière comme les positions de 250 000 quasars, des objets ultra-lumineux qui émettent une énergie colossale. Or, en astronomie regarder loin, c'est remonter le temps, vers l'origine de l'Univers.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »