Stephen Hawking: il ne reste que 100 ans pour évacuer la Terre

Un nouveau documentaire baptisé « Stephen Hawking: Expedition New Earth » avec la participation du célèbre astrophysicien, consacré à la colonisation des autres planètes par l'homme, sortira dans les mois à venir. D'après M. Hawking, les humains doivent quitter notre planète au plus vite afin de domestiquer l'espace dans les prochains 100 ans, sans quoi ils se retrouveront au bord de l'extinction.

L'astrophysicien affirme que ce sont les planètes et satellites de notre système solaire que les gens doivent coloniser en premier lieu. Viendront ensuite des zones de l'espace plus lointaines.

Selon Stephen Hawking, il n'existe aucune autre mesure capable de sauver l'humanité de la disparition.

Ce n'est pas la première fois que le scientifique britannique de renommée mondiale partage un tel pronostic. Cependant, il s'était jusque-là montré un peu plus optimiste, évoquant une période d'un millénaire, contre un siècle aujourd'hui.

D'après l'astrophysicien britannique, qui étude la question depuis longtemps, les menaces, outre celles déjà mentionnées, sont multiples. Parmi les facteurs à risque figurent encore la possibilité d'une guerre nucléaire, les progrès de la technologie ou l'épuisement des ressources.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »