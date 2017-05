Utiliser des gros mots nous rend-il plus fort?

Les psychologues de l'Université de Keele, au Royaume-Uni, ont prouvé que l'utilisation de gros mots rendait les gens plus forts. Mais ce mécanisme ne marche qu'au moment exact où on prononce les injures.

Ainsi, des chercheurs ont mesuré la force que manifestaient les volontaires lorsqu'ils s'entraînaient sur des équipements sportifs en énonçant des gros mots et des mots neutres par alternance, relate The Guardian.

Les scientifiques ont ainsi constaté que lors des exercices à court terme, la force démontrée par les gens qui juraient était beaucoup plus signifiante que celle des gens qui utilisaient des mots neutres.

Dans le même temps, la réaction de l'organisme des volontaires, qui aurait dû indiquer un niveau accru d'agressivité, n'a pas été fixée. Cela signifie donc que si les gros mots « donnent de la force » aux individus, ils le font indépendamment de toute hostilité.

