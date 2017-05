Des chercheurs russes ouvrent la voie à de nouvelles méthodes de cryptage quantique

De nouvelles méthodes de cryptage quantique des données et des calculs quantiques pourront devenir réalité grâce aux recherches réalisées par les scientifiques du Centre quantique russe de l'Institut de physique et de technologie de Moscou et de l'Université de Calgary, au Canada. L'article publié dans la revue Nature Photonics en présente les particularités.

« La frontière entre le monde classique et le monde quantique est une des questions fondamentales de la physique. Les caractéristiques quantiques, peuvent-elles être observées chez les objets macroscopiques, une fois les conditions idéales garanties ? La théorie ne donne pas la réponse à cette question, une telle frontière pourrait ne pas exister. Il faut un instrument qui permette de la découvrir », signale le professeur Alexandre Lvovsky, chef du laboratoire de l'optique quantique du Centre quantique russe.

Le chat de Schrödinger est un « participant » d'une expérience de pensée proposée par le physicien Erwin Schrödinger en 1935. Un chat est enfermé dans une cage avec un mécanisme ouvrant une boîte de gaz mortel en fonction du niveau de radioactivité. Conformément aux principes de la physique quantique, le chat est vivant et mort à la fois, ce qui est dans la réalité impossible.

L'équipe de scientifiques a « nourri » plusieurs milliers de chats de Schrödinger, doublant l'énergie de leurs champs électromagnétiques et obtenant des indices jamais observés, avec des sources de lumière assez simples. Selon les chercheurs, cette procédure pourrait être répétée indéfiniment, s'il y a un nombre nécessaire de chats déjà « nourris » réunis.

Selon les scientifiques, ce mécanisme peut être utilisé en tant qu'amplificateurs de signaux quantiques, en tant qu'éléments de la mémoire quantique et dans beaucoup d'autres situations pratiques.

