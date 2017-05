Carte postale pour des extraterrestres: comment les aliens perçoivent notre planète

Depuis de nombreuses décennies, les astronomes essaient de trouver des traces de l'existence de la vie en dehors de notre planète. Après avoir effectué de multiples recherches, ils sont arrivés à la conclusion que si les aliens cherchaient à observer la Terre, ils auraient effectivement pu retrouver son image dans le domaine hertzien.

« Notre planète est très blafarde à côté du Soleil éclatant et donc elle est presque invisible. Cependant, on peut observer le ciel à l'aide de télescopes enregistrant un type d'ondes bien déterminé: gamma, rayons X ou radio. L'image du ciel pourrait ainsi être totalement différente! », explique Vladimir Surdin, expert en astronomie.

Selon lui, la Terre possède des sources très puissantes d'émission des ondes radio, que ce soit les tours de télévision ou les radars militaires. Le signal télévisuel est dispersé de tous côtés, rappelant la lumière produite par les ampoules, à la différence du radar militaire qui est puissant mais produit un faisceau de faible ouverture comme un pointeur laser.

« Les calculs montrent que les ondes télévisées pourraient être captées à une distance de 50-100 années-lumière. C'est la zone comportant un million d'astres se trouvant à proximité. Et ils pourraient aussi écouter le son sans voir l'image […] Ainsi, les extraterrestres seraient capables de comprendre qu'ils reçoivent un signal artificiel, donc porteur. Par ailleurs, le signal d'un radar militaire serait perçu à l'autre bout de la galaxie, soit environ à 100 000 années lumières de chez nous », a relaté l'expert.

Quelle apparence aurait donc la Terre dans le domaine hertzien? Un rayonnement puissant en provenance du Japon, puis de la Chine. Ensuite un long silence et à partir de Moscou, tous les pays européens brillant dans les ondes radio. Un nouveau silence sur la zone de l'océan Atlantique et finalement des rayonnements considérables émanant des États-Unis et du Mexique.

D'après M. Surdin, il serait difficile de confondre ce signal artificiel avec autre chose.

« Nous, c'est-à-dire l'humanité, recevons déjà depuis quelques années des signaux similaires provenant de l'espace. Des impulsions à courte durée venant d'une source anonyme située à la distance de quelque 5,5 années-lumière de chez nous. Pour l'instant nous ignorons ce que cela pourrait être. Ce sont des astronomes australiens et américains qui ont remarqué ces impulsions. L'une des hypothèses les plus plausibles expliquant ces éclairs serait la présence de radars militaires de civilisations inconnues », a conclu M. Surdin.

