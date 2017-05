Encore un miracle des chirurgiens chinois: la séparation réussie de sœurs siamoises

En Chine, des médecins ont effectué avec succès une intervention chirurgicale pour séparer des sœurs siamoises de trois mois, relate le journal Shanghai Daily.

Les filles sont nées le 9 février, alors que leur mère était enceinte de 34 semaines. Après leur naissance, les jumelles sont restées en soins intensifs. Les médecins ont constaté que le foie et l'estomac des enfants étaient recollés, ce qui a justifié une nouvelle opération.

Elle s'est déroulée lundi 8 mai dans l'un des hôpitaux pédiatriques de Shanghai et a duré une heure, plus encore une heure pour recoudre. Les chirurgiens donnent un pronostic vital favorable aux deux enfants.

D'après le journal, la fréquence des naissances des jumeaux siamois est d'une sur 200 000, dont presque la moitié est mort-nés. Beaucoup d'enfants meurent la première journée après la naissance, et seulement 30 % survivent.

