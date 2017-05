Ces Chinois vous apprendront comment avoir un tas d’abonnés et de «J’aime» (vidéo)

Connaissez-vous les stratégies employées par certaines grandes entreprises pour augmenter de façon considérable leur nombre de vue et de «J'aime»?

Le Russe Artem Jdanov a eu l'occasion de constater de ses propres yeux le processus lorsqu'il a visité une société, dont le nom reste inconnu, dans la ville chinoise de Shenzhen.

La vidéo de la scène surprenante a été postée sur sa page Facebook: des centaines de portables installés sur une sorte d'étagère et connectés par des fils sont en train d'augmenter le nombre de «J'aime» et d'abonnés de comptes officiels dans la messagerie WeChat.

« On dit que les puissances principales sont ailleurs. Là-bas, le nombre de smartphones dépasse 10 000. C'est donc de cette manière qu'ils augmentent leur nombre d'abonnés, de vues, de "J'aime" et de commentaires », a-t-il écris sur sa page Facebook.

Il ajoute également que cette technique permet d'avoir plus de 40 000 vues en seulement 48 heures. Le dispositif miraculeux est orchestré par deux ordinateurs.

