Découverte d’un trou noir supermassif reculant (images)

Des astrophysiciens des États-Unis, du Chili, de la France et du Japon ont trouvé ce qui pourrait être un trou noir supermassif reculant. Une étude dédiée à ce sujet, qui sera bientôt publiée dans la revue The Astrophysical Journal, est actuellement disponible sur le site arXiv.org, relate la NASA.

Un trou noir de masse intermédiaire découvert dans la constellation du Sagittaire

L'Objet CXO J101527.2+625911 est 160 millions de fois plus lourd que le Soleil et se trouve à une distance de 3,9 milliards d'années-lumière de la Terre. Cet objet nouvellement découvert est différent de la plupart des trous noirs supermassifs du fait qu'il n'est pas situé dans le centre de la galaxie elliptique et s'en éloigne progressivement.

D'après les astrophysiciens, le CXO J101527.2+625911 est apparu suite à la fusion de deux trous plus petits et a reçu une pulsation envoyée du centre de la galaxie. La vitesse du mouvement de l'objet est différente de celle du mouvement de la galaxie.

Sur une image à rayons X présentée par la NASA, on peut voir une lueur brillante au centre de la galaxie (où se poursuit une formation intensive d'étoiles). Pas loin de ce centre se trouve le CXO J101527.2+625911 qui est encore plus brillant. Selon les scientifiques, la lueur qui est moins brillante peut être liée à un deuxième trou noir supermassif.

Le CXO J101527.2+625911 a été étudié par le biais du télescope spatial à rayons X Chandra et aussi par le biais des observatoires au sol dans le domaine optique.

Quand un trou noir «s'étouffe» avec les éclats d'une étoile dévorée…

Les trous noirs supermassifs existent dans le centre de pratiquement toutes les galaxies. Contrairement aux trous noirs qui apparaissent après l'effondrement d'une étoile, leur masse est plusieurs millions de fois supérieure à celle du Soleil. Ils absorbent périodiquement des étoiles, d'autres corps célestes et du gaz et émettent une partie de la matière absorbée sous formes de jets — des boules de plasma chaud qui se déplacent à la vitesse de la lumière.

