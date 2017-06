En quête d’excellence: Airbus présente son tout nouvel A380plus

L'entreprise Airbus a modifié le plus grand avion de ligne du monde et a présenté cette nouvelle version, baptisée Airbus A380plus. La variante modifiée surpassera la version précédente par ses propriétés aérodynamiques et aura un poids au décollage augmenté.

De plus, la construction de l'A380plus coûtera 13% moins cher que la première version de l'avion. La conception des ailes a subi des changements qui permettront d'améliorer l'aérodynamique de l'avion et d'économiser jusqu'à 4% de carburant.

L'Airbus A380 est le premier avion de passagers à double pont et le plus grand avion de ligne en série dans le monde. L'envergure de ses ailes est de 80 mètres et la longueur de son fuselage est de 73 mètres. Le coût standard de l'avion est de 286 millions d'euros. En outre, l'A380 peut parcourir 15.000 kilomètres sans effectuer d'escale et transporter jusqu'à 525 passagers sur des vols réguliers, et jusqu'à 853 personnes dans sa version charter. Le premier avion est entré en service en 2007.