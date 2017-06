Les aérosols freinent-ils réellement le réchauffement climatique?

Les recherches concernant les problèmes liés au réchauffement climatique donnent des résultats parfois inattendus. Un article publié dans la revue Nature dévoile les conclusions des études réalisées par une équipe internationale de scientifiques qui mettent en cause l'impact des aérosols sur le climat.

L'influence des aérosols sur les nuages est un sujet qui a toujours beaucoup intéressé les chercheurs. Les scientifiques sont tombés d'accord sur le fait que les aérosols reflètent une partie des rayons solaires, tout en renforçant les processus de condensation des liquides présents dans les nuages, ce qui «refroidit» considérablement la Terre.

Les dernières études climatiques montrent que la forte hausse de la concentration d'aérosols dans l'atmosphère au cours des 10-15 dernières années, explique en partie le fait que le réchauffement climatique ait été un peu freiné.

Cependant, le chercheur Florent Malavelle, de l'Université d'Exeter (Royaume-Uni), et ses collègues ont pour la première fois réussi à mesurer la façon dont les émissions d'aérosols influent sur le climat et l'atmosphère, en observant les éruptions du volcan islandais Holuhraun en 2014 et 2015.

Selon l'étude des scientifiques, la luminosité et la densité des nuages n'ont pas changé même lorsque les émissions du volcan Holuhraun ont atteint leur plus haut niveau. Ainsi, l'influence des aérosols n'a pas enregistrée, ce qui a permis de conclure que l'augmentation de leur concentration dans l'atmosphère n'influence pas autant qu'on le pense le climat.