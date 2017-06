Des ingénieurs russes proposent un projet d’avion à fuselage elliptique

Un concept d'avion de ligne, conçu par l'usine expérimentale de constructions mécaniques de Miassichtchev, a été présenté au Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget (SIAE), selon un communiqué publié sur la page Facebook officielle du Consortium aéronautique unifié (OAK).

Le projet d'avion à fuselage elliptique à la désignation M-60 prévoit que l'aéronef soit équipé d'ailes extra-longues au profil mince avec des winglets (ailettes verticales marginales).

Il est également prévu de monter des moteurs entre les ailettes de l'empennage en V de l'appareil. Cette solution permettra de réduire considérablement le bruit, en émettant le son vers le haut.

Les ingénieurs de Miassichtchev croient que les capacités de la construction classique des avions modernes, en «cigare» biplan, sont quasiment épuisées. Les améliorations ne permettront d'augmenter ses performances que de quelques pourcents.

​Selon les concepteurs, la seule façon d'améliorer les performances des avions, c'est de réduire la force de frottement en changeant la forme de l'aéronef.

Il est à noter que la forme elliptique du fuselage apportera une portance supplémentaire au M-60. En outre, grâce à une telle conception, il serait possible de placer plus efficacement les passagers et les charges à l'intérieur de l'appareil.