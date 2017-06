Une intelligence artificielle russe crée des chansons dans le style de Nirvana

© Flickr/ Wellcome Images Un réseau de neurones pour trouver un remède anticancéreux présenté en Russie

Deux programmeurs du moteur de recherche russe Yandex, Alekseï Tikhonov et Ivan Iamchtchikov, ont inventé un algorithme à base de technologie de réseaux de neurones artificiels, qui a appris à écrire des paroles pour des chansons dans le style du célèbre groupe de rock Nirvana.

Selon, M. Iamchtchikov, pour mettre en œuvre son idée, il a dû de recueillir un énorme stock de poésie moderne et classique en anglais, dont le volume total s'élève à environ 200 méga-octets. Après avoir appris à «comprendre» et à «parler» la langue de Nirvana, les informaticiens ont reçu quelques textes et en ont choisi quatre pour enregistrer de vraies chansons.

Pour ce faire, les scientifiques ont demandé l'aide d'un musicien professionnel américain, Rob Carroll, un fan de Kurt Cobain et de son groupe. Ainsi, Ils ont enregistré le tout sur une vieille bande audio du groupe Nirvana et ont publié un clip de l'une des chansons sur YouTube.

Les programmeurs, qui travaillent aussi pour l'Institut Max Planck pour les mathématiques dans les sciences de Leipzig (Allemagne), devraient prochainement publier les détails de leur invention dans une revue scientifique.