Le robot androïde martien Valkyrie démontre ses nouvelles aptitudes (Vidéo)

La NASA a montré comment le robot androïde Valkyrie, construit par les spécialistes du Centre spatial Lyndon B.Johnson, est capable de se déplacer sur un terrain accidenté. Une nouvelle vidéo des essais du robot a été publiée sur la chaîne YouTube de l'institut IHMC Robotics (Institute for Human and Machine Cognition) qui a développé l'algorithme de déplacement du robot.

Le robot spatial aux formes féminines, ce qui est assez rare dans la robotique, est équipé d'environ 200 capteurs sur la tête, les épaules, le ventre et les jambes. Lors de la planification d'un itinéraire, Valkyrie traite les informations envoyées par ses capteurs et tente de déterminer la surface la plus plane pour se déplacer. Il mesure 190 cm, pèse 136 kilos, avec 44 degrés de liberté et est alimenté par une batterie électrique.

Dans les vidéos précédentes, le robot Valkyrie (appelé aussi Val) ne pouvait que se tenir debout sur une jambe et effectuer d'autres actions basiques.

Les robots Valkyrie pourraient notamment aller sur Mars pour préparer la venue d'une expédition humaine sur la planète rouge programmée d'ici 2030.

Le robot devra être autonome en raison de la grande distance séparant Mars et la Terre. Ces robots, chargés de préparer des terrains où les humains construiront plus tard leurs bases sur Mars, pourront ensuite servir d'assistants et accomplir des tâches pénibles ou routinières.