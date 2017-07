Un chirurgien explique comment les yeux bioniques peuvent percer le mystère de la vue

Vendredi 30 juin, près de six heures de travail de chirurgiens hautement qualifiés ont permis de réaliser avec succès une opération unique au Centre scientifique et clinique d'oto-rhino-laryngologie, en Russie. Une rétine bionique novatrice a été implantée dans l'œil d'un patient aveugle et sourd, âgé de 59 ans et ayant auparavant donné son feu vert à une telle expérience inédite.

Ainsi, dans trois ou quatre semaines, le patient pourra de nouveau voir le monde, pour la première fois depuis des années. Il s'agit d'un système Argus II, l'un des systèmes de vue bionique le plus avancé au monde, conçu par la société américaine Second Sight. L'opération a été réalisée avec le soutien de plusieurs organisations.

Interviewé par Sputnik, le directeur de l'Institut d'ophtalmologie, créé sur la base du Centre scientifique et clinique d'oto-rhino-laryngologie, Khristo Takhtchidi, a déclaré qu'il avait une certaine réticence à l'égard de ce projet lors de son lancement. Cependant, tous ses doutes se sont dissipés lorsque le chirurgien a compris les possibilités qui s'ouvrent grâce à cette technologie.

«Nous pouvons désormais commencer à décrypter les mystères du fonctionnement de la vue, de la structure de la rétine et envisager des manières de travailler avec ces informations. Actuellement, nous ne pouvons pas faire grand-chose avec la rétine. Nous avons donc effectués nos premiers pas afin de comprendre les particularités de ce tissu unique», a déclaré le chirurgien.

Le médecin a apprécié favorablement l'opération réalisée, tout en précisant qu'il y avait eu beaucoup de travail lié à l'électronique afin de réaliser cette intervention. Selon le spécialiste, ce n'était pas une simple opération chirurgicale effectuée sur la rétine, car il a fallu mettre en œuvre une série de différentes procédures, dont l'une en particulier consister à adapter la prothèse à l'œil en vue de son implantation.