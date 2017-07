Des scientifiques péruviens recréent le visage d’une momie célèbre

En utilisant d'impression 3D et en analysant la structure du crâne et des restes, des chercheurs péruviens ont recréé le visage de la momie Lady Cao morte il y a 1700 ans. Lady Cao, également connu comme la «Cléopâtre de l'Amérique latine», appartenait à la culture Moche, dans le nord du Pérou.

Selon le ministre de la Culture du Pérou, Salvador del Solar, la femme avait un visage ovale avec des pommettes saillantes — les traits du visage propres à la plupart des Péruviens actuels.

«Nous sommes honorés de présenter cette étrange combinaison du passé et de l'avenir: la technologie nous a permis de voir le visage de la chef politique et religieuse de la culture du passé», a souligné le ministre.

© Sputnik. Maria Rogovaya Une momie vieille de 1.700 ans retrouvée sur la Route de la soie

Une analyse a révélé que la femme avait environ 20 ans quand elle est morte, probablement en raison de complications lors de l'accouchement ou de la grossesse. Ses jambes, les pieds et le visage étaient couverts de tatouages avec des symboles magiques — serpents et araignées. Lady Cao a été enterrée avec des objets d'or et de cuivre. A en juger par la richesse de l'enterrement, elle était vraisemblablement une prêtresse ou même une dirigeante politique.

Les restes de Lady Cao ont été retrouvés en 2006 dans une pyramide d'argile en ruine près de la ville de Trujillo.