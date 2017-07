Des Martiens sur la surface de la planète rouge? La réponse des chercheurs

La vie ne peut pas exister sur la surface martienne à cause de l'interaction destructrice de l'ultraviolet et des substances toxiques appelées perchlorates, révèlent les scientifiques Jennifer Wadsworth et Charles Cockell de l'Université d'Édimbourg (Royaume-Uni). L'article, publié dans la revue Scientific Reports, dévoile les particularités de l'étude réalisée.

Selon les scientifiques, c'est la découverte de perchlorates sur la surface martienne qui les a poussés à réfléchir à l'influence que pourraient avoir ces substances sur l'habitabilité potentielle de la planète rouge.

«Nous avons démontré qu'une fois irradiés par l'ultraviolet "martien", ils [les perchlorates, ndlr] commencent à interagir avec les oxydes de fer dans le sol et accélèrent de plusieurs dizaines de fois le décès des cellules, par rapport à une "simple" action de l'ultraviolet. La surface de Mars s'est avérée moins adaptée à la vie qu'on ne le croyait», signalent les scientifiques.

Pour tester les capacités de la surface martienne, Jennifer Wadsworth et Charles Cocktell ont réalisé une expérience impliquant l'élevage de microbes Bacillus subtillis dans un sol imitant totalement celui de la planète rouge en termes de composition chimique et de niveau de rayonnement ultraviolet.

L'expérience réalisée a dévoilé que l'action simultanée de l'ultraviolet et des perchlorates tuent les microbes en 50 ou 60 secondes. La surface martienne est inadaptée à la vie, car tous les microbes sont tués, même par de très petites doses de perchlorates. Cependant, la découverte ne dit rien sur les possibles traces de vie dans les profondeurs qui sont inaccessibles à l'ultraviolet.