Le réchauffement climatique affectera la navigation aérienne

Il semble que le réchauffement climatique puisse affecter la navigation aérienne… En effet, la hausse des températures compliquerait le processus du décollage des avions, ont découvert des chercheurs américains dont les conclusions ont été publiées dans le magazine Climatic Change. Un problème qui deviendra encore plus épineux en temps de canicule.

L'air se réchauffant et perdant en épaisseur, les ailes ne permettent pas aux avions de prendre assez de hauteur. D'ailleurs, l'étude prévoit d'ici 2080 une hausse annuelle de quatre à huit degrés Celsius des températures quotidiennes maximales à l'échelle internationale.

Si le réchauffement se poursuit, il faudra réduire la puissance et le poids des appareils de 4%. Cela signifie que les compagnies aériennes auront besoin de limiter la quantité de bagage à bord ou diminuer leur nombre de sièges. Il sera également possible que des vols soient annulés lors des canicules ou reportés à des moments plus frais de la journée, par exemple, en matinée.

© Sputnik. Vera Kostamo Conseiller de Poutine: le réchauffement en Arctique crée de plus en plus de risques

Tout cela, sans aucun doute, nuira au profit des compagnies.

Selon le climatologue Radley Horton, l'un des auteurs de la recherche, il est possible de réduire les effets négatifs du réchauffement climatique en créant de nouveaux moteurs ou en élargissant les pistes d'atterrissage.

D'autres experts avertissent que le réchauffement pourrait augmenter le taux de turbulences dangereuses ainsi que la durée des vols.