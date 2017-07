Survolez Pluton comme si vous y étiez (vidéo)

Les scientifiques responsables de la mission de la sonde New Horizons ont fêté l'anniversaire de la rencontre de la sonde avec Pluton et sa «suite». Ils ont modélisé le survol, il y a deux ans, de la planète naine par la sonde et ont publié cette vidéo sur le site de la Nasa.



La sonde New Horizons a été lancée le 19 janvier 2006 depuis le cosmodrome du cap Canaveral. Elle est devenue l'appareil spatial le plus rapide dans l'histoire, se déplaçant à une vitesse de 58.500 km/h.

Mi-juillet 2015, la sonde est arrivée dans le système de Pluton et l'a survolée à une distance de 13.000 kilomètres. Ce survol a permis de prendre des photos uniques de Pluton, qui ont révolutionné nos idées sur la planète naine.

Alain Stern, le chef de mission et ses collègues se sont servis de ces photos pour réaliser une vidéo complète du passage de la sonde près de Pluton. On peut y voir la sonde survoler les plaines du Spoutnik, la tache noire du Balrog, la sombre région de Cthulhu, la crête du Tartare, etc. Tous les reliefs ont été reconstruits par ordinateur en 3D et agrandis de 2 à 3 fois.

Les chercheurs ont également préparé une vidéo similaire de la plus grosse des lunes de Pluton, Charon —dont le nom fait référence à la divinité qui passe d'une rive à l'autre du fleuve Styx.