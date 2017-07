La France pourrait faire face à des «méga canicules» d'ici 2100

© AFP 2017 Farooq NAEEM L’Iran frappé par une canicule record de ces 100 dernières années

La France ferrait face à des vagues de chaleur extrêmement puissantes dans l'avenir, alors que les températures d'été augmenteraient jusqu'à près de 50°C d'ici 2100, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Environmental Research Letters.

À l'aide de modèles informatiques, les chercheurs ont essayé de découvrir ce qui se passerait si une méga-canicule, similaire à celle observée en 2003, atteint la France en 2100, lorsque les températures moyennes devraient être nettement plus élevées en raison des émissions de gaz à effet de serre.

«Les résultats indiquent que la température maximale record en France pourrait facilement dépasser 50°C à la fin du XXIe siècle», ont-ils conclu.

Pour leur étude, ils ont divisé la France en cinq et la simulation a montré que l'Est et le Nord verraient les plus fortes augmentations de température avec plus 12,9°C et 12,2°C respectivement.

En Bretagne, la hausse est la plus faible, avec une augmentation de 6,6°C, tandis que les régions sud-ouest et méditerranéenne ont connu des augmentations de 9,6°C et de7,7°C.

Au cours de l'été 2003, la France a fait face à sa pire canicule, avec une température enregistrée à 44,1°C, à Conqueyrac, dans le Gard. Suite à ses fortes chaleurs, environ 15.000 personnes sont décédées en France et presque 9.000 autres à travers l'Europe.