Mark Zuckenberg qualifie d’«irresponsables» les déclarations d’Elon Musk sur l’IA

Le fondateur du réseau social Facebook Mark Zuckerberg a critiqué le PDG de Space X Elon Musk, selon qui l'intelligence artificielle constituerait la menace principale à laquelle l'humanité faisait face en tant que civilisation, rapporte la chaîne CNBC.

«L'intelligence artificielle va améliorer notre vie, et annoncer des scenarios de la fin du monde, c'est assez irresponsable», a-t-il déclaré lors d'une émission en direct sur Facebook en répondant à une question d'un internaute chercher à savoir son opinion sur l'influence de l'intelligence artificielle.

© REUTERS/ Mario Anzuoni Elon Musk prédit l’échec du lancement du Falcon Heavy

À en croire Elon Musk, le très médiatique PDG du constructeur de voitures électriques Tesla et ardent défenseur des énergies renouvelables, l'humanité ne devrait pas ignorer les multiples menaces qu'engendre sa volonté de créer une intelligence artificielle et de nouvelles technologies, de plus en plus performantes, a relaté le magazine Fortune.

Il avait également mis en garde contre une éventuelle catastrophe, dans le cas où l'humanité ne pourrait pas s'adapter et «trouver sa place» dans un monde peuplé de robots.