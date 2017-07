Ce péché mignon auquel les hommes doivent faire attention…

Vous avez la dent sucrée et ne pouvez-vous imaginer une seule journée sans une sucrerie? Si vous êtes un homme, ce petit péché mignon en apparence anodin pourrait coûter cher à votre santé. Les médecins tirent la sonnette d’alarme et en expliquent la cause.

Les hommes devraient faire davantage attention à leur régime alimentaire et éviter notamment les friandises, affirment des scientifiques britanniques du King's College de Londres ayant analysé les cartes médicales de 8.000 personnes interrogées sur une base régulière concernant leur état de leur santé et leurs habitudes.

Ainsi, les chercheurs ont constaté que les hommes qui ont un faible pour les produits sucrés souffrent plus souvent (23% de plus) de dépression et de troubles de panique. Par contre, à en croire l'article publié dans la revue scientifique New Scientist, la même réaction aux sucreries n'a pas été observée chez les femmes.

Pourquoi donc ce délice qu'on aime tant est-il aussi cruel? Les scientifiques expliquent ce phénomène par l'impact qu'aurait le sucre sur le développement des cellules nerveuses et le fait qu'il provoquerait, entre autres troubles de santé, des crises d'angoisse et des dépressions.