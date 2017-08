Une statue mystérieuse découverte lors de fouilles au Cambodge

Une équipe d'archéologues a découvert à Angor une statue de 2 mètres lors de fouilles sur le site d'un ancien hôpital, relatent les médias locaux.

Il s'agit de la découverte la plus significative à Angkor depuis celle de deux bouddhas en 2011, a annoncé mardi Long Kosal, porte-parole du site.

Large statue unearthed at Cambodia's Angkor Wat https://t.co/KyJBPoVs7g pic.twitter.com/4H1PB6oN42 — Donna Yates (@DrDonnaYates) 1 août 2017

Des archéologues cambodgiens et des experts de l'Institute of Southeast Asian Studies de Singapour ont déterré la statue, enfouie à seulement 40 centimètres de la surface, lors de leurs fouilles sur le site de «l'hôpital» de l'ancienne cité.

En effet, à son apogée, la ville comptait des centaines de temples mais aussi plus d'un million d'habitants, ce qui en faisait l'un des centres les plus peuplés de l'ère préindustrielle.

Faisant près de deux mètres de haut, cette statue représenterait un gardien de l'hôpital de cette ville, merveille de l'architecture khmère du XIIe siècle, plus connue pour sa centaine de temples et plus ayant survécu à l'épreuve du temps. La statue daterait du XIIème ou du XIIIème siècle.

L'ancienne capitale de l'empire khmer est la première destination touristique du Cambodge, avec deux millions de visiteurs par an.

Cela fait des dizaines d'années que des fouilles et des excavations sont menées sur le site, mais les experts estiment que le sous-sol d'Angkor recèle encore de nombreux trésors cachés.