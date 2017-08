Un amas d’os de dinosaures et de mammouths découvert en Sibérie

La paléontologie russe se félicite d’avoir découvert, en Sibérie, un important amas d’os de mammouths et de dinosaures datant de plus de 100 millions d’années.

Des paléontologues de l'Université de Tomsk (Sibérie) ont découvert un nouvel amas d'os de dinosaures et de mammouths lors d'une expédition dans le territoire de Krasnoïarsk, en Sibérie, annonce le service de presse de l'université.

Lors de prospections géologiques, ils ont découvert notamment des restes de grands herbivores, probablement de sauropodes et de stégosaures, ainsi que de dinosaures carnivores, de mammouths, de rhinocéros et de différents prédateurs.

Auparavant, les sédiments de la coupe étudiée ne livraient aux chercheurs que des pollens de plantes éteintes et des petits fragments de grands os et de dents de mammouths qui n'étaient pas âgés de plus de 30.000 ans.

À présent, la partie mésozoïque de la coupe a délivré des détails sur son âge, qui se situerait dans le Crétacé précoce, soit il y a 120 à 100 millions d'années, ce qui revêt une grande importance pour la paléontologie et la stratigraphie, expliquent les scientifiques.

