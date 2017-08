Un télescope spatial russe aide à découvrir une nouvelle exoplanète

Une équipe internationale d'astronomes a découvert une exoplanète de la taille de Jupiter en utilisant le télescope russo-turc RTT150, installé dans l'observatoire turc de Tubitak, selon un article publié dans la bibliothèque électronique arXiv.org.

L'exoplanète découverte gravite autour d'une étoile géante connue sous le nom de HD 208897, située dans la constellation de Pégase. La planète appartient au groupe des soi-disant «jumeaux de Jupiter».

La distance entre l'exoplanète et son étoile est à peu près la même qu’entre la Terre et le soleil, mais elle est exposée à des températures beaucoup plus élevées car HD 208897 a presque épuisé ses réserves et a commencé à «gonfler». Maintenant, l'étoile est environ cinq fois plus grande et 12 fois plus brillante que notre soleil.

Les chercheurs ont noté que la découverte de corps célestes autour des «étoiles vieillissantes» prouve que le PTT150 et d'autres télescopes sont capables de découvrir de petites planètes qui se déplacent autour de grandes étoiles lorsqu’elles sont observées depuis longtemps.

Au cours des dix dernières années, les astronomes ont découvert des milliers de planètes en dehors du système solaire, dont certaines sont de taille similaire à celle de la Terre, tandis que d'autres ressemblent à Jupiter.