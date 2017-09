«Roméo» et «Juliet» traversent une crise: l’iPhone X pose des problèmes à Apple

Apple rencontre de nouveaux problèmes qui freinent la production de l’iPhone X, d’après les sources citées par The Wall Street Journal. Ainsi, la durée requise pour la production du module Roméo dépasse celle nécessaire à la production du module Juliet, les deux éléments nécessaires pour le système de reconnaissance Face ID.

Les fournisseurs de l'entreprise Apple affrontent de nouvelles difficultés liées à la production de l'iPhone X. Après les problèmes rencontrés avec la production des écrans OLED, évoqués cet été, il s'agit maintenant de la vitesse de l'assemblage des modules nommés Romeo et Juliet du système de reconnaissance Face ID, d'après les sources citées par The Wall Street Journal.

Il s'est ainsi avéré qu'il fallait plus de temps pour assembler les modules Romeo que les modules Juliet. Ceci complique la production des smartphones et peut même mener au déficit de l'iPhone X alors que son apparition dans les bacs est prévue pour le 3 novembre, nous informent les interlocuteurs du WSJ. Le problème est à tel point important que ce ne sont que «quelques dizaines de milliers de smartphones» qui sortent quotidiennement de la chaîne d'assemblage.

Plus tôt dans la semaine, l'analyste de l'entreprise KGI Securities Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué les difficultés que rencontrait Apple lors de l'assemblage des capteurs du système Face ID. D'après lui, la caméra TrueDepth est devenue «un obstacle» pour les fournisseurs d'Apple.

Rappelons que pour fonctionner, Face ID utilise la caméra frontale de l'iPhone X ainsi qu'un projecteur qui capte plus de 30.000 points sur votre visage afin de créer l'image la plus fidèle possible. Cela permet à Face ID de fonctionner même si vous changez de coupe de cheveux ou si vous portez des accessoires. Un illuminateur infrarouge est également installé sur l'appareil pour permettre de vous identifier dans la pénombre.