Fusées express sur Terre: «Elon Musk minimise les difficultés techniques»

Le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a annoncé un projet qui prévoit l’organisation de vols passagers en fusée reliant n'importe quels points de la Terre en moins d'une heure. Mais selon un membre de l’Académie russe de l’astronautique, il s’agit d’une déclaration publicitaire qui a peu de chances d’être réalisée dans un avenir proche.

Les voyages terrestres en fusée reliant New York à Paris au prix d’un billet d’avion en classe économique ne sont pas pour demain, Elon Musk minimise les problèmes techniques à résoudre, a déclaré vendredi Alexandre Jelezniakov, membre de l’Académie russe de l’astronautique.

«M.Musk minimise les difficultés techniques auxquelles il fera face en créant de tels systèmes de transport […]. Affirmer que le coût d’un tel vol sera comparable à celui d’un vol d’avion en classe économique est plutôt une déclaration publicitaire. Une fusée est un système plus cher et plus complexe qu’un avion», a indiqué M.Jelezniakov.

Le patron de Tesla et de SpaceX, Elon Musk, a annoncé vendredi matin, lors d'une conférence de presse en Australie, qu’il comptait organiser des voyages terrestres en fusée ce qui permettrait d’aller de New York à Paris en 29 minutes ou à Shanghai en 39 minutes. Selon M.Musk, sa fusée pourrait voyager à une vitesse de 27.000 km/h et transporter 100 personnes.

Mais d’après M.Jelezniakov, ce projet ne sera réalisable que dans dix ans au plus tôt.

«On mène des travaux en ce sens depuis 40 ou 50 ans. Il est peu probable qu’on lance de tels vols ces prochaines années. Il faudra attendre au moins dix ans avant qu’on ne crée un prototype d’un tel système. Ce n’est pas pour demain», a ajouté l’académicien.

M.Jelezniakov a rappelé que les scientifiques et ingénieurs évoquaient la possibilité de se déplacer en fusée sur Terre depuis les années 1970, mais que toutes les tentatives avaient échoué en raison des difficultés techniques et des processus physiques qui accompagnent le vol d’une fusée dans les couches supérieures de l’atmosphère terrestre.