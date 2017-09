Le robot qui avait serré la main à Poutine devient présentateur dans un forum d'affaires

Le robot russe d'accueil et d'assistance Promobot, qui, début septembre, avait salué le Président russe, est devenu co-présentateur dans un forum d'affaires à Moscou, a annoncé à Sputnik un organisateur de l'évènement.

Le forum Transformation s'est tenu au complexe sportif Olympiski le 29 et le 30 septembre et a rassemblé environ 20.000 entrepreneurs qui ont eu l'occasion de voir Promobot, un robot d'accueil et d'assistance fabriqué à Perm (Oural).

Début septembre, dans le cadre d'un salon de la robotique à Perm, l'androïde a tendu la main à Vladimir Poutine et l'a salué: «Bonjour, Vladimir Vladimirovitch. Je suis un robot de service autonome. Ravi de vous rencontrer.»

Cette fois-ci, le robot s'est adressé aux participants au forum et a répondu à plusieurs questions du présentateur.

«En faisant monter le robot sur scène, on voulait souligner une nouvelle fois combien il est important de rester au niveau des impératifs du moment pour enregistrer des succès dans la vie et dans le monde des affaires. La robotique est aujourd'hui un segment qui se développe à cadences accélérées», a déclaré Grigori Avetov, l'un des organisateurs du forum et recteur de l'école supérieure Synerguia.

«Dans les dix à quinze ans à venir, le marché du travail changera radicalement et nombre de professions vont disparaître», a-t-il affirmé.

Les concepteurs du robot avaient précédemment indiqué que leur machine pouvait imprimer des tickets, guider des touristes et traiter des documents. Auparavant, Vladimir Poutine avait affirmé que le développement de l'intelligence artificielle déterminerait non seulement l'avenir de la Russie, mais aussi l'avenir du monde entier. Celui qui occupera la première place dans ce domaine obtiendra le statut de «maître du monde», a-t-il dit.