Selon la NASA, la Lune aurait eu une atmosphère

Des spécialistes de la NASA ont prouvé qu'il y a trois ou quatre milliards d'années, l'atmosphère existait sur la Lune. Les résultats de cette découverte ont été publiés dans la revue scientifique Earth and Plantetary Science Letters. C'est à cette époque que les plus grosses émissions de gaz ont eu lieu sur la Lune et c'est à ce moment précis que les Mers de la Tranquillité et des Pluies se sont formées.

Les scientifiques ont ainsi établi que le basalte sur la surface du satellite naturel de la Terre leur avait permis de définir la quantité de gaz volcanique émis lors des éruptions. D'après l'une des auteurs de la recherche, le docteur Debra Needham, la quantité générale d'eau émise lors de la formation des mers basaltiques, est deux fois plus grande que le volume d'eau dans le lac Tahoe. Cependant, une grande partie du basalte lunaire a volé en éclats dans l'espace, seule une petite quantité étant restée sur la surface du satellite naturel de la Terre.

Au fur et à mesure de leurs recherches, les spécialistes ont établi que les pôles froids de la Lune avaient pris une certaine quantité des substances de l'atmosphère qui existait auparavant. Les données récoltées aideront sans aucun doute les scientifiques dans les futures études de la Lune.