Un satellite soviétique lourd d’une tonne et demie va tomber sur la Terre

Selon des prévisions, un appareil spatial mesurant 4,4x8,2 m et pesant une tonne et demie se désintégrera le 25 octobre prochain.

Selon les données du projet SATFLARE relevant du Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le satellite soviétique Molnia 1-44 entrera dans l'atmosphère et ses fragments tomberont sur la Terre d'ici le 25 octobre.

Les chercheurs font savoir que le satellite ne brûlera pas entièrement dans l'atmosphère et que ses fragments tomberont sur la surface de la Terre. Pour l'heure, ils ne sont pas en mesure d'indiquer l'endroit où cela aura lieu, mais la projection de l'orbite leur permet d'établir la trajectoire sur selon laquelle il pourrait chuter.

Molnia 1-44 est un satellite de télécommunications soviétique à usage civil et militaire qui a été lancé en 1979 et a déjà épuisé sa ses ressources. Il mesure 4,4x8,2 m et pèse 1.500 kg.