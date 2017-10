Le lien entre l'obésité et l'amour établi

Si vous êtes préoccupés par votre prise de poids lorsque vous vivez une relation amoureuse, vous n’avez pas à vous inquiéter. Les différentes recherches démontrent que les gens prennent entre 2,5 et 4 kilogrammes au début de la relation et ce jusqu’à ce qu’elle se renforce. Des spécialistes expliquent ce phénomène à Sputnik.

Les phrases comme «l'amour fait grossir» sont déjà devenues familières sur les réseaux sociaux, toutefois peu nombreux sont ceux qui connaissent les origines scientifiques de ce phénomène. Ainsi, d'après l'enquête réalisée par la société espagnole étudiant les problèmes d'obésité (SEEDO) auprès d'un échantillon de 2.300 personnes, les gens prennent en moyenne 4,5 kilogrammes de poids supplémentaire au début de la relation amoureuse et ce jusqu'à son renforcement. Des spécialistes affirment au micro de Sputnik que les causes de ce phénomène sont bien diverses.

«Lorsque vous cherchez une relation ou bien que vous la commencez à peine, vous vous forcez à faire du sport, manger sain, ne pas grignoter entre les repas parce que vous comprenez que si vous prenez soin de vous, vous soignez également votre apparence et vous aurez plus de chance de trouver un compagnon», explique le directeur du département d'endocrinologie et de diététique de l'Hospital del Mar à Barcelone et porte-parole de la SEEDO, Albert Goday.

Selon lui, dans le 81% des cas établis dans le cadre de leurs recherches, le poids de la personne varie en fonction de l'étape de la relation. Ainsi, 33% des personnes interrogées faisaient plus de sport lorsqu'ils étaient célibataires tandis qu'au début de la relation ils n'étaient plus que 26%.

D'un autre côté, selon la psychologue uruguayenne Mariana Álvez, les origines de ce problème sont à chercher du côté affectif.

«L'amour d'une autre personne sort du cadre de l'esthétique et à un moment donné, nous commençons à nous relaxer, à devenir plus calmes, à ne plus nous soucier de notre état physique. C'est justement cette détente qui a une influence négative sur notre poids», a-t-elle expliqué à Sputnik.

D'après la psychologue, les mauvaises habitudes sont «contagieuses».

«Il peut arriver que nous commencions à consommer ce que nous n'avions jamais mangé avant. Par exemple, plus de pain, plus de produits à base de la farine ou bien deux plats au lieu d'un seul. […] De plus, lorsque nous mangeons avec une autre personne, nous consommons 35% plus de nourriture ce qui a son incidence sur l'augmentation de notre poids», a-t-elle ajouté.

Par contre, le seul atout d'être en couple du point de vue du poids serait, selon l'enquête de la SEEDO, la baisse de la consommation de boissons alcoolisées. Ce même critère qui connaît une forte détérioration lorsque les relations touchent à leur fin ou se dégradent…