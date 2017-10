Qu’est-ce qui cache les extraterrestres de l’œil humain?

Depuis des décennies, l’humanité essaye de trouver des traces extraterrestres de vie intelligente. Dans sa dernière étude, le responsable de la mission de la NASA New Horizons a proposé une hypothèse pouvant expliquer pourquoi il est impossible de voir les êtres peuplant les autres planètes.

Le planétologue américain Alan Stern, responsable de la mission de la NASA New Horizons, a dévoilé une simple raison pour laquelle les extraterrestres pourraient être invisibles à l'humanité, relate Science News.

Ainsi, le scientifique estime que la plupart des extraterrestres n'habitent pas sur la surface de leur planète, mais dans ses entrailles. Et de poursuivre que ces organismes vivants vivraient dans les océans se trouvant sous la surface des planètes et de leurs satellites et ne seraient donc pas visibles.

L'astronome estime que les mondes avec des océans intérieurs sont coupés de l'espace par une épaisse couche de glace ou de roche et de glace, c'est pour cela qu'il est difficile de les voir.

Dans ces corps célestes, la lumière de l'étoile ne servirait pas de source d'énergie principale mais ce rôle reviendrait aux sources hydrothermales au fond des océans, poursuite l'astrophysicien. De plus, leurs propres magnétosphères ou atmosphères ne protégeraient pas des radiations, chose qui serait assumée par une épaisse enveloppe de glace ou de roche.

Alan Stern souligne également que si les organismes vivants dans les océans de glace évoluent en des êtres conscients, ils ne seraient probablement pas au courant de l'existence des autres formes de vie existant ailleurs.

Dans le Système solaire, il est permis de supposer qu'une multitude de corps célestes avec des océans sous-marins liquides ou gelés existent. Parmi ceux-ci, figurent en particulier les lunes de Jupiter Ganymède et Europe, celles de Saturne Encelade et Dioné, et même la planète naine Pluton.