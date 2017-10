New York bientôt sous l’eau?

Les climatologues américains du centre de recherches de Pennsylvanie avertissent que vers l’année 2300, New York pourrait être immergée sous 15 mètres d’eau tandis que vers la fin de ce siècle, les eaux de l’océan Atlantique pourraient déjà cacher partiellement, voire balayer totalement des quartiers aussi connus que Manhattan, Brooklyn, Le Bronx.

Si les rejets de gaz à effet de serre restent maintenus au même niveau qu'à présent, dans les 300 années à venir, New York pourrait se retrouver sous une couche d'eau de 15 mètres, estiment les scientifiques américains du centre de recherche de Pennsylvanie dans leur article, publié sur le portail scientifique Eurekalert

Ils alertent, par ailleurs, se basant sur les dernières informations obtenues au cours de leurs recherches, que déjà vers l'année 2100, certains quartiers de la ville, comme Manhattan, Brooklyn, Le Bronx, ainsi que ses banlieues, pourraient être recouvertes de six mètres d'eau.

«Si nous provoquons une augmentation considérable du niveau de la mer, elle prédominera dans les risques à venir tandis que si nous arrivons à conjurer cette menace, nous n'aurons plus qu'à nous soucier des vagues et des tempête. Actuellement, les pronostics démontrent des changements insignifiants dans les risques côtiers à partir d'aujourd'hui, et pour de nombreuses années», affirme le climatologue du centre, Michael E. Mann.

D'après lui, même si les vagues qui vont s'abattre sur New York seront assez puissantes, leur nombre va tendre à diminuer puisque le changement des itinéraires des tempêtes va les réorienter vers d'autres régions.