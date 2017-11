La Russie a trouvé une alternative volante à la voiture (photos)

La société Hoversurf a lancé le projet Formula Project et développe une voiture 5 places à décollage et atterrissage verticaux. À l'opposé des engins similaires développés pour l'avenir, le Formula Project est développée pour le présent. Le véhicule ne dérangera pas les voisins sur un parking et sa carrosserie est comparable en termes de fonctionnalité et de commodité à celle d'une voiture ordinaire.

Le Formula Project est équipé de 52 petites turbines électriques Venturi et d'ailes repliables. Le projet a ceci de particulier qu'il combine les caractéristiques d'un avion et d'un hélicoptère, ce qui augmente sa sécurité: en cas de panne du volet avion, le Formula Project pourra se poser en tant qu'hélicoptère et en cas de panne des moteurs responsables pour l'atterrissage vertical, il atterrira comme un avion.

L'aéromobile 5 places est propulsée par quatre turbines, et 48 autres assurent le décollage et l'atterrissage verticaux. Elle a une autonomie de 450 km et une vitesse maximale de 320 km/h. Les concepteurs promettent que le premier vol d'un prototype aura lieu l'année prochaine. Selon leur estimation, fabriqué en série, le Formula Project coûtera environ 83.300 euros.