Le premier centre de cybersécurité en Russie ouvrira ses portes

«SafeNet» est le premier centre russe de fourniture de services techniques et d'ingénierie et il sera construit à Saint-Pétersbourg. Le centre devra créer des sites d'essai pour la sécurité des projets de l'Initiative technologique nationale, en plus de concevoir un internet industriel, relate le journal ruse Izvestia se référant aux initiateurs du projet.

«La rapidité avec laquelle Internet pénètre dans tous les aspects de la production, du commerce et de la vie quotidienne rend de plus en plus important le fait d'assurer la sécurité des communications», a précisé le directeur général du parc technologique Andreï Sokolov.

Grâce à «SafeNet», les développeurs de logiciels et de matériaux nationaux ainsi qu'étrangers seront en mesure de résoudre ce problème.

M. Sokolov estime également que cela «constituera une base pour de nouvelles normes de sécurité russes et internationales dans l'industrie».