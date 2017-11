Surprise! Votre brebis reconnaît votre visage

Des chercheurs de l'université de Cambridge ont établi que les moutons sont capables de reconnaître des visages sur des photos qui leur sont proposées. La théorie a été testée sur des photos de Barack Obama, d'acteurs comme Emma Watson et Jake Gyllenhaal et de la présentatrice de télé britannique Fiona Bruce, relate The Guardian.

D'abord, on a appris aux moutons à reconnaître ces visages. Pour ce faire, ils étaient placés dans une pièce à deux écrans. L'un présentait un visage de célébrité, alors que l'autre restait éteint. L' animal recevait de la nourriture, lorsqu'il choisissait l'écran qui lui montrait une photo.

Ensuite, on a commencé à leur montrer deux photos. Cette fois-ci, le mouton recevait à manger lorsqu'il choisissait le visage déjà connu. Les ovins ont réussi à reconnaître 8 visages sur 10, même si le visage sur la photo était incliné.

Les moutons peuvent même identifier l'image de leur propriétaire sans formation préalable.

Ces expériences permettront aux chercheurs de connaître les mécanismes de reconnaissance de visages chez les hommes et notamment d'apprendre à traiter la maladie de Huntington, qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant d'importants troubles moteurs, cognitifs et psychiatriques. Les formes les plus graves entraînent la perte de l'autonomie et la mort.