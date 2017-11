La principale composante du bonheur trouvée

La recette du bonheur serait simple. Il importe de s’entourer de personnes qui ont les mêmes principes que nous pour se sentir plus heureux, affirme un chercheur américain.

Le bonheur dépend directement des personnes avec lesquelles vous communiquez et n'a rien à voir avec votre situation économique, votre philosophie ou votre expérience, assure Moran Cerf, neuroscientifique à l'Université Northwestern (Chicago, État de l'Illinois).

Selon le chercheur, les individus laissent leurs émotions transformer un choix rationnel en un choix irrationnel; et ils utilisent des indices sociaux, même inconsciemment, pour faire des choix qu'ils éviteraient dans d'autres conditions, relate le Business Insider

Le bonheur ne peut pas être atteint grâce à des décisions «correctes». La satisfaction de ce qui se passe ne dépend pas des décisions que l'on prend.

Notre entourage influe sur notre engagement avec la réalité, a établi le scientifique. Quand deux personnes sont en compagnie l'une de l'autre, leurs ondes cérébrales commencent à se similariser. Ils commencent à avoir la même perception des choses.

C'est la raison pour laquelle nous devons nous entourer de personnes dont les principes sont les nôtres et dont les idées nous sont proches. Cela nous permettra de nous sentir plus heureux et de réduire à zéro le niveau de stress.