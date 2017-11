À quoi ressemblaient nos lointains ancêtres il y a 1,5 millions d'années?

Une étude a analysé des fossiles d'hominidés s'étendant sur plus de quatre millions d'années. La taille et le poids des homininés a évolué à différentes vitesses et irrégulièrement, a-t-elle conclu.

Une étude des fossiles, couvrant une période de plus de quatre millions d'années, suggère que la taille et le poids de nos ancêtres ont évolué à des rythmes différents, relate le Daily Mail.

Early humans went through a tall and skinny phase 1.5 million years ago https://t.co/6gBS4yYgQe — Daily Mail Online (@MailOnline) 8 ноября 2017 г.

​La recherche montre que, plutôt que d'augmenter constamment en taille, les corps des homininés ont évolué par impulsions. Par exemple, il y a près de 1,5 million d'années, les premiers humains ont traversé une phase «grand et maigre» car la taille a augmenté plus rapidement que le poids. Un millions d'années plus tard, le poids a «rattrapé» la taille, et les premiers humains ont commencé à ressembler aux hommes d'aujourd'hui.

Selon des chercheurs de l' Université de Cambridge , leur étude pourrait faire la lumière sur la façon dont ont évolué plusieurs fonctions cérébrales complexes des humains.

Reconstruire l'histoire évolutive de la taille du corps a le potentiel de nous fournir des informations sur le développement de la locomotion, la complexité du cerveau, les stratégies d'alimentation et même la vie sociale.

La recherche a porté sur 311 spécimens, représentant plus de 4,4 millions d'années d'évolution des hommes. Les chercheurs ont établi qu'il y a 1,5 million d'années, un écart entre la taille et le poids a eu lieu. Les homininés ont grandi de 10 cm, mais n'ont pas gagné en poids pendant encore un million d'années.

Ce phénomène pourrait avoir été une adaptation à de nouveaux environnements qui nécessitaient une endurance élevée, car les premiers hommes ont quitté les forêts et sont partis vers des savanes africaines plus arides. Dans ces conditions, un corps grand et mince est un avantage pour traquer les animaux pendant des heures dans la chaleur sèche, car une plus grande surface de peau augmente la capacité d'évaporation de la sueur.

L'ajout ultérieur de masse corporelle coïncide avec des migrations vers des latitudes plus élevées, où un corps plus volumineux est mieux adapté à la thermorégulation dans des climats plus froids.

Il y a quatre millions d'années, les hominidés pesaient en moyenne 25 kilos et faisaient de 125 à 130 cm.