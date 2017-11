Les chercheurs russes ont mis au point un engrais efficace pour les semences

Les chercheurs de l'Université nationale de science et de technologie MISiS, en coopération avec l'Université agrotechnologique Kostytchev de Riazan et l'Université d’État Derjavine de Tambov, ont testé un engrais innovant à base de nanopoudres de métaux de transition permettant d'augmenter le rendement des cultures agricoles de 25%.

Les microéléments comme le fer, le cobalt, le cuivre, le zinc, le molybdène et d'autres métaux font partie intégrante de nombreuses liaisons biologiquement actives: protéines, ferments, hormones, vitamines, pigments dans l'organisme des animaux et des plantes. Les différents processus de vie et d'échange nutritifs sont impossibles en leur absence, bien que leur quantité nécessaire soit minime (de l'ordre de un ou deux atomes dans une molécule de protéine ou de ferment). Comme la chaîne clef de ferment, les microéléments-métaux influencent directement l'immunité des plantes, leur vitalité, leur résistance aux parasites et aux maladies.

Les chercheurs russes ont élaboré un engrais de nouvelle génération à base de nanopoudres de métaux qui permet d'optimiser significativement la technologie de plusieurs activités agrochimiques, et plus exactement de les réduire à un traitement d'avant-semailles par un produit contenant les microéléments nécessaires sous nanoforme.

"Les particules de métaux de transition (fer, cuivre, cobalt) synthétisées par l'Université nationale de science et de technologie MISiS stimulent considérablement le développement des plantes lors de leur phase initiale de croissance. De cette manière, la future plante est dotée d'une réserve de microéléments nécessaires encore au stade de graine, ce qui permet d'accroître le taux de germination, la résistance aux facteurs défavorables et au final d'obtenir des récoltes plus importantes. Comme l'indiquent les expériences, ces indicateurs augmentent de 20-25%", explique le responsable du projet Alexandre Goussev, directeur de la chaire de nanosystèmes fonctionnels à l'Université nationale de science et de technologie MISiS.

La principale difficulté est due au fait que les nanoparticules, à cause de leur forte activité, sont enclines à se coller rapidement et à former des agrégations de grande taille. Les chercheurs ont remédié à ce problème grâce à une approche complexe incluant l'usage de stabilisateurs organiques et le traitement par ultrason de solutions colloïdes. Désormais, après avoir obtenu des résultats rassurants grâce aux recherches de terrain, il faut découvrir comment le nouvel engrais se comportera sur différents sols et par rapport à différentes cultures de plantes. Après une évaluation globale de sa sécurité écologique, il sera possible de recommander ce produit pour une large utilisation.

Actuellement, les microéléments utilisés dans l'agriculture sont introduits dans le sol sous forme de sels solubles. La plante reçoit les substances nécessaires si le sol contient une solution. Puis elle est rincée par la pluie et l'irrigation, et une nouvelle fertilisation est alors nécessaire. Cependant, les produits chimiques pénètrent dans les eaux souterraines et déséquilibrent l'écosystème. C'est précisément le problème qui sera surmonté grâce aux engrais de nouvelle génération, qui permettent d'apporter localement les microéléments nécessaires dans la structure d'une plante sans nuire au sol.

Plusieurs raisons expliquent l'avantage économique de l'usage d'un tel engrais. Premièrement, sa consommation s'élève à près de 1 g de produit sec pour une tonne de semences traitées. Deuxièmement, la réduction du nombre de procédures agricoles — grâce à un seul traitement de semences — permet de diminuer les dépenses de main d'œuvre et d'exploitation du matériel agricole.