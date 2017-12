La première application pour craquer un iPhone X voit le jour

Le programmateur américain Jonathan Levin a présenté une application capable de craquer tous les types d'iPhone, iPad et iPod Touch qui fonctionnent avec le système opérationnel iOS 11.0, a communiqué le portail Redmond Pie.

D'après les informations du portail, pour élaborer cette application M.Levin s'est servi d'une faille dans le fonctionnement du système opérationnel iOS, révélée pour la première fois par Ian Beer, un employé de Google.

© Sputnik. Valeri Melnikov La cause du bug des anciens iPhones révélée par des utilisateurs de la Pomme

À l'heure actuelle, le crack de l'appareil est temporaire car il faut relancer la même procédure après le redémarrage d'iPhone.

Cette opération permet d'accéder aux fichiers du smartphone. Une fois que l'appareil a été craqué, l'utilisateur viole l'accord avec Apple et perd son droit au service après-vente.

Au cours de ces derniers mois, Apple a essuyé de nombreux critiques, liés au fonctionnement de son système iOS.

En septembre, il a été communiqué que la calculette du système iOS 11 se trompait en additionnant les nombres premiers.

Plus tôt, les programmeurs ont averti que les utilisateurs d'iPhone pourraient être la cible de cyberattaques et dévoiler aux hackers les données de leurs Apple ID à cause d'une défaillance dans le système iOS.